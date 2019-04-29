İSTANBUL (AA) - İstanbul ve Ankara'da dolar, avro ve sterlinin alış-satış fiyatları saat 09.30 itibarıyla şöyle:İSTANBUL ALIŞSATIŞABD Doları5,95405,9550Avro6,65306,6540Sterlin7,68007,7190ANKARA ABD Doları5,91505,9750Avro6,59506,6650Sterlin7,59007,7630
Döviz kurları
İSTANBUL (AA) - İstanbul ve Ankara'da dolar, avro ve sterlinin alış-satış fiyatları saat 09.30 itibarıyla şöyle:İSTANBUL ALIŞSATIŞABD Doları5,95405,9550Avro6,65306,6540Sterlin7,68007,7190ANKARA ABD Doları5,91505,9750Avro6,59506,6650Sterlin7,59007,7630
29 Nisan 2019 Pazartesi 09:31