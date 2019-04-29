İSTANBUL (AA) - İstanbul ve Ankara'da dolar, avro ve sterlinin alış-satış fiyatları, saat 12.00 itibarıyla şöyle:İSTANBULALIŞSATIŞABD Doları5,93705,9380Avro6,63706,6380Sterlin7,64807,6860 ANKARA ABD Doları5,89505,9550Avro6,57506,6450Sterlin7,59007,7630
Döviz kurları
İSTANBUL (AA) - İstanbul ve Ankara'da dolar, avro ve sterlinin alış-satış fiyatları, saat 12.00 itibarıyla şöyle: İSTANBULALIŞSATIŞABD Doları5,93705,9380Avro6,63706,6380Sterlin7,64807,6860 ANKARA ABD Doları5,89505,9550Avro6,57506,6450Sterlin7,59007,7630
29 Nisan 2019 Pazartesi 12:00