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Döviz kurları

İSTANBUL (AA) - İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin, cuma günkü ve bugün itibarıyla alış, satış fiyatları şöyle: CUMA PAZARTESİ Alış Satış Alış Satış ABD Doları 5,9420 5,9430 5,9440 5,9450...

Döviz kurları
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İSTANBUL (AA) - İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin, cuma günkü ve bugün itibarıyla alış, satış fiyatları şöyle:

CUMA PAZARTESİ Alış Satış Alış Satış ABD Doları 5,9420 5,9430 5,9440 5,9450 Avro 6,6320 6,6330 6,6360 6,6370 Sterlin 7,6300 7,6680 7,6360 7,6750 İsviçre Frangı 5,7940 5,8230 5,7940 5,8230 ANKARA ABD Doları 5,9050 5,9650 5,9100 5,9500 Avro 6,5800 6,6500 6,5900 6,6400 Sterlin 7,5700 7,7430 7,5790 7,7340



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