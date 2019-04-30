İSTANBUL (AA) - İstanbul ve Ankara'da dolar, avro ve sterlinin alış-satış fiyatları saat 09.30 itibarıyla şöyle:İSTANBUL ALIŞSATIŞABD Doları5,96005,9610Avro6,66706,6680Sterlin7,68907,7270ANKARA ABD Doları5,92505,9650Avro6,62006,6700Sterlin7,60707,7570
Döviz kurları
İSTANBUL (AA) - İstanbul ve Ankara'da dolar, avro ve sterlinin alış-satış fiyatları saat 09.30 itibarıyla şöyle:İSTANBUL ALIŞSATIŞABD Doları5,96005,9610Avro6,66706,6680Sterlin7,68907,7270ANKARA ABD Doları5,92505,9650Avro6,62006,6700Sterlin7,60707,7570
30 Nisan 2019 Salı 09:30