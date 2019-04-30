İSTANBUL (AA) - İstanbul ve Ankara'da dolar, avro ve sterlinin alış-satış fiyatları, saat 12.00 itibarıyla şöyle:İSTANBULALIŞSATIŞABD Doları5,96605,9670Avro6,69106,6920Sterlin7,69507,7340 ANKARA ABD Doları5,92505,9750Avro6,63506,6950Sterlin7,63207,7880
Döviz kurları
İSTANBUL (AA) - İstanbul ve Ankara'da dolar, avro ve sterlinin alış-satış fiyatları, saat 12.00 itibarıyla şöyle: İSTANBULALIŞSATIŞABD Doları5,96605,9670Avro6,69106,6920Sterlin7,69507,7340 ANKARA ABD Doları5,92505,9750Avro6,63506,6950Sterlin7,63207,7880
30 Nisan 2019 Salı 12:01