İSTANBUL (AA) - İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin, önceki ve bugün itibarıyla alış, satış fiyatları şöyle:PAZARTESİ SALI Alış Satış Alış Satış ABD Doları 5,9440 5,9450 5,9570 5,9580 Avro 6,6360 6,6370 6,6880 6,6890 Sterlin 7,6360 7,6750 7,7350 7,7740 İsviçre Frangı 5,7940 5,8230 5,8250 5,8540 ANKARA ABD Doları 5,9100 5,9500 5,9250 5,9750 Avro 6,5900 6,6400 6,6450 6,7050 Sterlin 7,5790 7,7340 7,6610 7,8240
Döviz kurları
İSTANBUL (AA) - İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin, önceki ve bugün itibarıyla alış, satış fiyatları şöyle: PAZARTESİ SALI Alış Satış Alış Satış ABD Doları 5,9440 5,9450 5,9570 5,9580 Avro...
30 Nisan 2019 Salı 17:07