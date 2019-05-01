İSTANBUL (AA) - İstanbul ve Ankara'da dolar, avro ve sterlinin alış-satış fiyatları, saat 12.35 itibarıyla şöyle:İSTANBULALIŞSATIŞABD Doları5,95905,9600Avro6,69906,7000Sterlin7,75507,7940 ANKARA ABD Doları5,93005,9800Avro6,64506,7050Sterlin7,68107,8310
Döviz kurları
İSTANBUL (AA) - İstanbul ve Ankara'da dolar, avro ve sterlinin alış-satış fiyatları, saat 12.35 itibarıyla şöyle: İSTANBULALIŞSATIŞABD Doları5,95905,9600Avro6,69906,7000Sterlin7,75507,7940 ANKARA ABD Doları5,93005,9800Avro6,64506,7050Sterlin7,68107,8310
01 Mayıs 2019 Çarşamba 12:42