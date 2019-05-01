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Döviz kurları

İSTANBUL (AA) - İstanbul ve Ankara'da dolar, avro ve sterlinin alış-satış fiyatları, saat 12.35 itibarıyla şöyle: İSTANBULALIŞSATIŞABD Doları5,95905,9600Avro6,69906,7000Sterlin7,75507,7940 ANKARA ABD Doları5,93005,9800Avro6,64506,7050Sterlin7,68107,8310

Döviz kurları
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İSTANBUL (AA) - İstanbul ve Ankara'da dolar, avro ve sterlinin alış-satış fiyatları, saat 12.35 itibarıyla şöyle:

İSTANBULALIŞSATIŞABD Doları5,95905,9600Avro6,69906,7000Sterlin7,75507,7940 ANKARA ABD Doları5,93005,9800Avro6,64506,7050Sterlin7,68107,8310


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