İSTANBUL (AA) - İstanbul ve Ankara'da dolar, avro ve sterlinin alış-satış fiyatları saat 09.30 itibarıyla şöyle:İSTANBUL ALIŞSATIŞABD Doları5,97105,9720Avro6,69806,7000Sterlin7,77207,8100ANKARA ABD Doları5,93505,9850Avro6,64506,7050Sterlin7,69307,8440
Döviz kurları
İSTANBUL (AA) - İstanbul ve Ankara'da dolar, avro ve sterlinin alış-satış fiyatları saat 09.30 itibarıyla şöyle:İSTANBUL ALIŞSATIŞABD Doları5,97105,9720Avro6,69806,7000Sterlin7,77207,8100ANKARA ABD Doları5,93505,9850Avro6,64506,7050Sterlin7,69307,8440
02 Mayıs 2019 Perşembe 09:31