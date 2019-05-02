İSTANBUL (AA) - İstanbul ve Ankara'da dolar, avro ve sterlinin alış-satış fiyatları, saat 12.00 itibarıyla şöyle:İSTANBULALIŞSATIŞABD Doları5,95905,9600Avro6,69106,6920Sterlin7,75407,7920 ANKARA ABD Doları5,93005,9800Avro6,64506,7050Sterlin7,70507,8510
Döviz kurları
İSTANBUL (AA) - İstanbul ve Ankara'da dolar, avro ve sterlinin alış-satış fiyatları, saat 12.00 itibarıyla şöyle: İSTANBULALIŞSATIŞABD Doları5,95905,9600Avro6,69106,6920Sterlin7,75407,7920 ANKARA ABD Doları5,93005,9800Avro6,64506,7050Sterlin7,70507,8510
02 Mayıs 2019 Perşembe 11:59