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Döviz kurları

İSTANBUL (AA) - İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin, önceki ve bugün itibarıyla alış, satış fiyatları şöyle : ÇARŞAMBA PERŞEMBE Alış Satış Alış Satış ABD Doları 5,9540 5,9550 5,9680 5,9690...

Döviz kurları
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İSTANBUL (AA) - İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin, önceki ve bugün itibarıyla alış, satış fiyatları şöyle :

ÇARŞAMBA PERŞEMBE Alış Satış Alış Satış ABD Doları 5,9540 5,9550 5,9680 5,9690 Avro 6,6890 6,6900 6,6850 6,6860 Sterlin 7,7650 7,8000 7,7500 7,7890 İsviçre Frangı 5,8460 5,8760 5,8330 5,8620 ANKARA ABD Doları 5,9300 5,9800 5,9400 5,9900 Avro 6,6500 6,7100 6,6400 6,7000 Sterlin 7,6890 7,8400 7,6910 7,8480
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