İSTANBUL (AA) - İstanbul ve Ankara'da dolar, avro ve sterlinin alış-satış fiyatları saat 09.30 itibarıyla şöyle:İSTANBUL ALIŞSATIŞABD Doları5,97405,9750Avro6,67506,6760Sterlin7,76607,8050ANKARA ABD Doları5,93505,9850Avro6,62506,6850Sterlin7,68607,8430
Döviz kurları
İSTANBUL (AA) - İstanbul ve Ankara'da dolar, avro ve sterlinin alış-satış fiyatları saat 09.30 itibarıyla şöyle:İSTANBUL ALIŞSATIŞABD Doları5,97405,9750Avro6,67506,6760Sterlin7,76607,8050ANKARA ABD Doları5,93505,9850Avro6,62506,6850Sterlin7,68607,8430
03 Mayıs 2019 Cuma 09:31