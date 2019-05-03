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Döviz kurları

İSTANBUL (AA) - İstanbul ve Ankara'da dolar, avro ve sterlinin alış-satış fiyatları saat 09.30 itibarıyla şöyle:İSTANBUL ALIŞSATIŞABD Doları5,97405,9750Avro6,67506,6760Sterlin7,76607,8050ANKARA ABD Doları5,93505,9850Avro6,62506,6850Sterlin7,68607,8430

Döviz kurları
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İSTANBUL (AA) - İstanbul ve Ankara'da dolar, avro ve sterlinin alış-satış fiyatları saat 09.30 itibarıyla şöyle:

İSTANBUL ALIŞSATIŞABD Doları5,97405,9750Avro6,67506,6760Sterlin7,76607,8050ANKARA ABD Doları5,93505,9850Avro6,62506,6850Sterlin7,68607,8430


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