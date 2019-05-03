İSTANBUL (AA) - İstanbul ve Ankara'da dolar, avro ve sterlinin alış-satış fiyatları, saat 12.00 itibarıyla şöyle:İSTANBULALIŞSATIŞABD Doları5,97805,9790Avro6,67606,6770Sterlin7,73507,7740 ANKARA ABD Doları5,94005,9900Avro6,63006,6900Sterlin7,68607,8430
Döviz kurları
İSTANBUL (AA) - İstanbul ve Ankara'da dolar, avro ve sterlinin alış-satış fiyatları, saat 12.00 itibarıyla şöyle: İSTANBULALIŞSATIŞABD Doları5,97805,9790Avro6,67606,6770Sterlin7,73507,7740 ANKARA ABD Doları5,94005,9900Avro6,63006,6900Sterlin7,68607,8430
03 Mayıs 2019 Cuma 12:06