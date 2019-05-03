İSTANBUL (AA) - İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin, önceki ve bugün itibarıyla alış, satış fiyatları şöyle :PERŞEMBE CUMA Alış Satış Alış SatışABD Doları 5,96805,96905,97105,9720Avro 6,68506,68606,67706,6880Sterlin 7,75007,78907,34907,7780İsviçre Frangı 5,83305,86205,82505,8540ANKARA ABD Doları 5,94005,99005,93505,9850Avro 6,64006,70006,62006,6800Sterlin 7,69107,84807,66307,8200
Döviz kurları
İSTANBUL (AA) - İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin, önceki ve bugün itibarıyla alış, satış fiyatları şöyle : PERŞEMBE CUMA Alış Satış Alış SatışABD Doları 5,96805,96905,97105,9720Avro 6,68506,68606,67706,6880Sterlin...
03 Mayıs 2019 Cuma 17:05