İSTANBUL (AA) - İstanbul ve Ankara'da dolar, avro ve sterlinin alış-satış fiyatları saat 09.30 itibarıyla şöyle:İSTANBUL ALIŞSATIŞABD Doları5,99505,9960Avro6,71406,7150Sterlin7,84607,8850ANKARA ABD Doları5,96006,0100Avro6,66506,7250Sterlin7,74607,9100
Döviz kurları
İSTANBUL (AA) - İstanbul ve Ankara'da dolar, avro ve sterlinin alış-satış fiyatları saat 09.30 itibarıyla şöyle:İSTANBUL ALIŞSATIŞABD Doları5,99505,9960Avro6,71406,7150Sterlin7,84607,8850ANKARA ABD Doları5,96006,0100Avro6,66506,7250Sterlin7,74607,9100
06 Mayıs 2019 Pazartesi 09:31