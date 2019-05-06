İSTANBUL (AA) - İstanbul ve Ankara'da dolar, avro ve sterlinin alış-satış fiyatları, saat 12.00 itibarıyla şöyle:İSTANBULALIŞSATIŞABD Doları5,99605,9970Avro6,70906,7100Sterlin7,82707,8660 ANKARA ABD Doları5,96506,0150Avro6,66506,7250Sterlin7,75507,9190
Döviz kurları
İSTANBUL (AA) - İstanbul ve Ankara'da dolar, avro ve sterlinin alış-satış fiyatları, saat 12.00 itibarıyla şöyle: İSTANBULALIŞSATIŞABD Doları5,99605,9970Avro6,70906,7100Sterlin7,82707,8660 ANKARA ABD Doları5,96506,0150Avro6,66506,7250Sterlin7,75507,9190
06 Mayıs 2019 Pazartesi 12:02