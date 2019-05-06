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Döviz kurları

İSTANBUL (AA) - İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin, cuma günkü ve bugün itibarıyla alış, satış fiyatları şöyle: CUMA PAZARTESİ Alış Satış Alış Satış ABD Doları 5,9710 5,9720 6,0130 6,0140...

Döviz kurları
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İSTANBUL (AA) - İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin, cuma günkü ve bugün itibarıyla alış, satış fiyatları şöyle:

CUMA PAZARTESİ Alış Satış Alış Satış ABD Doları 5,9710 5,9720 6,0130 6,0140 Avro 6,6770 6,6880 6,7330 6,7340 Sterlin 7,3490 7,7780 7,8510 7,8900 İsviçre Frangı 5,8250 5,8540 5,8830 5,9130 ANKARA ABD Doları 5,9350 5,9850 5,9800 6,0300 Avro 6,6200 6,6800 6,6850 6,7450 Sterlin 7,6630 7,8200 7,7770 7,9530
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