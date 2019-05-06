İSTANBUL (AA) - İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin, cuma günkü ve bugün itibarıyla alış, satış fiyatları şöyle:CUMA PAZARTESİ Alış Satış Alış Satış ABD Doları 5,9710 5,9720 6,0130 6,0140 Avro 6,6770 6,6880 6,7330 6,7340 Sterlin 7,3490 7,7780 7,8510 7,8900 İsviçre Frangı 5,8250 5,8540 5,8830 5,9130 ANKARA ABD Doları 5,9350 5,9850 5,9800 6,0300 Avro 6,6200 6,6800 6,6850 6,7450 Sterlin 7,6630 7,8200 7,7770 7,9530
Döviz kurları
İSTANBUL (AA) - İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin, cuma günkü ve bugün itibarıyla alış, satış fiyatları şöyle: CUMA PAZARTESİ Alış Satış Alış Satış ABD Doları 5,9710 5,9720 6,0130 6,0140...
06 Mayıs 2019 Pazartesi 17:10