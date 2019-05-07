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Döviz kurları

İSTANBUL (AA) - İstanbul ve Ankara'da dolar, avro ve sterlinin alış-satış fiyatları saat 09.30 itibarıyla şöyle:İSTANBUL ALIŞSATIŞABD Doları6,14106,1420Avro6,89206,8930Sterlin8,03608,0760ANKARA ABD Doları6,10006,1800Avro6,83006,9300Sterlin7,91708,1290

Döviz kurları
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İSTANBUL (AA) - İstanbul ve Ankara'da dolar, avro ve sterlinin alış-satış fiyatları saat 09.30 itibarıyla şöyle:

İSTANBUL ALIŞSATIŞABD Doları6,14106,1420Avro6,89206,8930Sterlin8,03608,0760ANKARA ABD Doları6,10006,1800Avro6,83006,9300Sterlin7,91708,1290

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