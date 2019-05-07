İSTANBUL (AA) - İstanbul ve Ankara'da dolar, avro ve sterlinin alış-satış fiyatları, saat 12.00 itibarıyla şöyle:İSTANBULALIŞSATIŞABD Doları6,16506,1660Avro6,90706,9080Sterlin8,04508,0850 ANKARA ABD Doları6,13006,1900Avro6,86006,9300Sterlin7,96908,1460
Döviz kurları
İSTANBUL (AA) - İstanbul ve Ankara'da dolar, avro ve sterlinin alış-satış fiyatları, saat 12.00 itibarıyla şöyle: İSTANBULALIŞSATIŞABD Doları6,16506,1660Avro6,90706,9080Sterlin8,04508,0850 ANKARA ABD Doları6,13006,1900Avro6,86006,9300Sterlin7,96908,1460
07 Mayıs 2019 Salı 12:02