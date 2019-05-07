İSTANBUL (AA) - İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin, önceki ve bugün itibarıyla alış, satış fiyatları şöyle:PAZARTESİ SALI Alış Satış Alış Satış ABD Doları 6,0130 6,0140 6,1400 6,1410 Avro 6,7330 6,7340 6,8730 6,8740 Sterlin 7,8510 7,8900 7,9930 8,0330 İsviçre Frangı 5,8830 5,9130 5,9940 6,0240 ANKARA ABD Doları 5,9800 6,0300 6,1000 6,1600 Avro 6,6850 6,7450 6,8150 6,8850 Sterlin 7,7770 7,9530 7,9150 8,1250
Döviz kurları
İSTANBUL (AA) - İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin, önceki ve bugün itibarıyla alış, satış fiyatları şöyle: PAZARTESİ SALI Alış Satış Alış Satış ABD Doları 6,0130 6,0140 6,1400 6,1410 Avro...
07 Mayıs 2019 Salı 17:02