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Döviz kurları

İSTANBUL (AA) - İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin, önceki ve bugün itibarıyla alış, satış fiyatları şöyle: PAZARTESİ SALI Alış Satış Alış Satış ABD Doları 6,0130 6,0140 6,1400 6,1410 Avro...

Döviz kurları
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İSTANBUL (AA) - İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin, önceki ve bugün itibarıyla alış, satış fiyatları şöyle:

PAZARTESİ SALI Alış Satış Alış Satış ABD Doları 6,0130 6,0140 6,1400 6,1410 Avro 6,7330 6,7340 6,8730 6,8740 Sterlin 7,8510 7,8900 7,9930 8,0330 İsviçre Frangı 5,8830 5,9130 5,9940 6,0240 ANKARA ABD Doları 5,9800 6,0300 6,1000 6,1600 Avro 6,6850 6,7450 6,8150 6,8850 Sterlin 7,7770 7,9530 7,9150 8,1250
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