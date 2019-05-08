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Döviz kurları

İSTANBUL (AA) - İstanbul ve Ankara'da dolar, avro ve sterlinin alış-satış fiyatları, saat 12.00 itibarıyla şöyle: İSTANBULALIŞSATIŞABD Doları6,17106,1720Avro6,91606,9170Sterlin8,01808,0580 ANKARA ABD Doları6,12506,1850Avro6,85506,9250Sterlin7,93108,1150

Döviz kurları
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İSTANBUL (AA) - İstanbul ve Ankara'da dolar, avro ve sterlinin alış-satış fiyatları, saat 12.00 itibarıyla şöyle:

İSTANBULALIŞSATIŞABD Doları6,17106,1720Avro6,91606,9170Sterlin8,01808,0580 ANKARA ABD Doları6,12506,1850Avro6,85506,9250Sterlin7,93108,1150
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