İSTANBUL (AA) - İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin, önceki ve bugün itibarıyla alış, satış fiyatları şöyle:SALI ÇARŞAMBA Alış Satış Alış Satış ABD Doları 6,1400 6,1410 6,1850 6,1860 Avro 6,8730 6,8740 6,9320 6,9330 Sterlin 7,9930 8,0330 8,0150 8,0550 İsviçre Frangı 5,9940 6,0240 6,0480 6,0780 ANKARA ABD Doları 6,1000 6,1600 6,1450 6,2050 Avro 6,8150 6,8850 6,8750 6,9450 Sterlin 7,9150 8,1250 7,9330 8,1110
Döviz kurları
İSTANBUL (AA) - İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin, önceki ve bugün itibarıyla alış, satış fiyatları şöyle: SALI ÇARŞAMBA Alış Satış Alış Satış ABD Doları 6,1400 6,1410 6,1850 6,1860 Avro...
08 Mayıs 2019 Çarşamba 17:05