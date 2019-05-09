İSTANBUL (AA) - İstanbul ve Ankara'da dolar, avro ve sterlinin alış-satış fiyatları saat 09.30 itibarıyla şöyle:İSTANBUL ALIŞ SATIŞ ABD Doları 6,1810 6,1820 Avro 6,9340 6,9350 Sterlin 8,0190 8,0590 ANKARA ABD Doları 6,1350 6,1950 Avro 6,8650 6,9350 Sterlin 7,9020 8,0860
Döviz kurları
İSTANBUL (AA) - İstanbul ve Ankara'da dolar, avro ve sterlinin alış-satış fiyatları saat 09.30 itibarıyla şöyle: İSTANBUL ALIŞ SATIŞ ABD Doları 6,1810 6,1820 Avro 6,9340 6,9350 Sterlin 8,0190 8,0590 ANKARA ABD Doları 6,1350 6,1950 Avro...
09 Mayıs 2019 Perşembe 09:33