İSTANBUL (AA) - İstanbul ve Ankara'da dolar, avro ve sterlinin alış-satış fiyatları, saat 12.00 itibarıyla şöyle:İSTANBULALIŞSATIŞABD Doları6,21606,2170Avro6,96706,9680Sterlin8,04408,0850 ANKARA ABD Doları6,17506,2350Avro6,90006,9700Sterlin7,94908,1240
Döviz kurları
İSTANBUL (AA) - İstanbul ve Ankara'da dolar, avro ve sterlinin alış-satış fiyatları, saat 12.00 itibarıyla şöyle: İSTANBULALIŞSATIŞABD Doları6,21606,2170Avro6,96706,9680Sterlin8,04408,0850 ANKARA ABD Doları6,17506,2350Avro6,90006,9700Sterlin7,94908,1240
09 Mayıs 2019 Perşembe 12:01