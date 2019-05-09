İSTANBUL (AA) - İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin, önceki ve bugün itibarıyla alış, satış fiyatları şöyle:ÇARŞAMBA PERŞEMBE Alış Satış Alış SatışABD Doları 6,18506,18606,23906,2400Avro 6,93206,93307,02707,0280Sterlin 8,01508,05508,08908,1290İsviçre Frangı 6,04806,07806,13806,1690ANKARA ABD Doları 6,14506,20506,20506,2750Avro 6,87506,94506,96507,0450Sterlin 7,93308,11107,99808,1860
Döviz kurları
İSTANBUL (AA) - İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin, önceki ve bugün itibarıyla alış, satış fiyatları şöyle: ÇARŞAMBA PERŞEMBE Alış Satış Alış SatışABD Doları 6,18506,18606,23906,2400Avro...
09 Mayıs 2019 Perşembe 17:15