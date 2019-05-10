İSTANBUL (AA) - İstanbul ve Ankara'da dolar, avro ve sterlinin alış-satış fiyatları saat 09.30 itibarıyla şöyle:İSTANBUL ALIŞ SATIŞ ABD Doları 6,1260 6,1270 Avro 6,8840 6,8850 Sterlin 7,9450 7,9870 ANKARA ABD Doları 6,0900 6,1600 Avro 6,8250 6,9050 Sterlin 7,8350 8,0220
Döviz kurları
İSTANBUL (AA) - İstanbul ve Ankara'da dolar, avro ve sterlinin alış-satış fiyatları saat 09.30 itibarıyla şöyle: İSTANBUL ALIŞ SATIŞ ABD Doları 6,1260 6,1270 Avro 6,8840 6,8850 Sterlin 7,9450 7,9870 ANKARA ABD Doları 6,0900 6,1600 Avro...
10 Mayıs 2019 Cuma 09:33