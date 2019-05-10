İSTANBUL (AA) - İstanbul ve Ankara'da dolar, avro ve sterlinin alış-satış fiyatları, saat 12.00 itibarıyla şöyle:İSTANBULALIŞSATIŞABD Doları6,12806,1290Avro6,88806,8890Sterlin7,94507,9840 ANKARA ABD Doları6,09506,1550Avro6,83006,9000Sterlin7,85708,0330
Döviz kurları
İSTANBUL (AA) - İstanbul ve Ankara'da dolar, avro ve sterlinin alış-satış fiyatları, saat 12.00 itibarıyla şöyle: İSTANBULALIŞSATIŞABD Doları6,12806,1290Avro6,88806,8890Sterlin7,94507,9840 ANKARA ABD Doları6,09506,1550Avro6,83006,9000Sterlin7,85708,0330
10 Mayıs 2019 Cuma 12:03