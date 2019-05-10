İSTANBUL (AA) - İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin, önceki ve bugün itibarıyla alış, satış fiyatları şöyle:PERŞEMBE CUMA Alış Satış Alış Satış ABD Doları 6,2390 6,2400 6,0840 6,0850 Avro 7,0270 7,0280 6,8470 6,8480 Sterlin 8,0890 8,1290 7,8960 7,9360 İsviçre Frangı 6,1380 6,1690 5,9940 6,0240 ANKARA ABD Doları 6,2050 6,2750 6,0600 6,1200 Avro 6,9650 7,0450 6,8000 6,8700 Sterlin 7,9980 8,1860 7,8270 7,9900
Döviz kurları
İSTANBUL (AA) - İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin, önceki ve bugün itibarıyla alış, satış fiyatları şöyle: PERŞEMBE CUMA Alış Satış Alış Satış ABD Doları 6,2390 6,2400 6,0840 6,0850 Avro 7,0270...
10 Mayıs 2019 Cuma 17:06