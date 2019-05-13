İSTANBUL (AA) - İstanbul ve Ankara'da dolar, avro ve sterlinin alış-satış fiyatları saat 09.30 itibarıyla şöyle:İSTANBUL ALIŞ SATIŞ ABD Doları 6,0230 6,0240 Avro 6,7700 6,7710 Sterlin 7,8150 7,8540 ANKARA ABD Doları 5,9700 6,0400 Avro 6,7000 6,7800 Sterlin 7,7230 7,8970
Döviz kurları
İSTANBUL (AA) - İstanbul ve Ankara'da dolar, avro ve sterlinin alış-satış fiyatları saat 09.30 itibarıyla şöyle: İSTANBUL ALIŞ SATIŞ ABD Doları 6,0230 6,0240 Avro 6,7700 6,7710 Sterlin 7,8150 7,8540 ANKARA ABD Doları 5,9700 6,0400 Avro...
13 Mayıs 2019 Pazartesi 09:32