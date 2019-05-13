İSTANBUL (AA) - İstanbul ve Ankara'da dolar, avro ve sterlinin alış-satış fiyatları, saat 12.00 itibarıyla şöyle:İSTANBULALIŞSATIŞABD Doları6,08506,0860Avro6,83906,8400Sterlin7,89207,9310 ANKARA ABD Doları6,04006,1100Avro6,78006,8600Sterlin7,80107,9880
Döviz kurları
İSTANBUL (AA) - İstanbul ve Ankara'da dolar, avro ve sterlinin alış-satış fiyatları, saat 12.00 itibarıyla şöyle: İSTANBULALIŞSATIŞABD Doları6,08506,0860Avro6,83906,8400Sterlin7,89207,9310 ANKARA ABD Doları6,04006,1100Avro6,78006,8600Sterlin7,80107,9880
13 Mayıs 2019 Pazartesi 12:02