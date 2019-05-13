İSTANBUL (AA) - İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin, cuma günkü ve bugün itibarıyla alış, satış fiyatları şöyle:CUMA PAZARTESİ Alış Satış Alış Satış ABD Doları 6,0840 6,0850 6,0900 6,0910 Avro 6,8470 6,8480 6,8600 6,8610 Sterlin 7,8960 7,9360 7,9080 7,9480 İsviçre Frangı 5,9940 6,0240 6,0380 6,0680 ANKARA ABD Doları 6,0600 6,1200 6,0600 6,1200 Avro 6,8000 6,8700 6,8150 6,8850 Sterlin 7,8270 7,9900 7,8550 8,0410
Döviz kurları
İSTANBUL (AA) - İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin, cuma günkü ve bugün itibarıyla alış, satış fiyatları şöyle: CUMA PAZARTESİ Alış Satış Alış Satış ABD Doları 6,0840 6,0850 6,0900 6,0910...
13 Mayıs 2019 Pazartesi 17:02