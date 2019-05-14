İSTANBUL (AA) - İstanbul ve Ankara'da dolar, avro ve sterlinin alış-satış fiyatları saat 09.30 itibarıyla şöyle:İSTANBUL ALIŞ SATIŞ ABD Doları 6,1090 6,1100 Avro 6,8690 6,8700 Sterlin 7,8910 7,9300 ANKARA ABD Doları 6,0700 6,1300 Avro 6,8150 6,8850 Sterlin 7,8120 7,9700
Döviz kurları
İSTANBUL (AA) - İstanbul ve Ankara'da dolar, avro ve sterlinin alış-satış fiyatları saat 09.30 itibarıyla şöyle: İSTANBUL ALIŞ SATIŞ ABD Doları 6,1090 6,1100 Avro 6,8690 6,8700 Sterlin 7,8910 7,9300 ANKARA ABD Doları 6,0700 6,1300 Avro...
14 Mayıs 2019 Salı 09:32