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Döviz kurları

İSTANBUL (AA) - İstanbul ve Ankara'da dolar, avro ve sterlinin alış-satış fiyatları saat 09.30 itibarıyla şöyle: İSTANBUL ALIŞ SATIŞ ABD Doları 6,1090 6,1100 Avro 6,8690 6,8700 Sterlin 7,8910 7,9300 ANKARA ABD Doları 6,0700 6,1300 Avro...

Döviz kurları
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İSTANBUL (AA) - İstanbul ve Ankara'da dolar, avro ve sterlinin alış-satış fiyatları saat 09.30 itibarıyla şöyle:

İSTANBUL ALIŞ SATIŞ ABD Doları 6,1090 6,1100 Avro 6,8690 6,8700 Sterlin 7,8910 7,9300 ANKARA ABD Doları 6,0700 6,1300 Avro 6,8150 6,8850 Sterlin 7,8120 7,9700
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