İSTANBUL (AA) - İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin, önceki ve bugün itibarıyla alış, satış fiyatları şöyle:PAZARTESİ SALI Alış Satış Alış Satış ABD Doları 6,0900 6,0910 5,9940 5,9950 Avro 6,8600 6,8610 6,7260 6,7270 Sterlin 7,9080 7,9480 7,7260 7,7650 İsviçre Frangı 6,0380 6,0680 5,9330 5,9630 ANKARA ABD Doları 6,0600 6,1200 5,9700 6,0300 Avro 6,8150 6,8850 6,6850 6,7550 Sterlin 7,8550 8,0410 7,6680 7,8240
Döviz kurları
İSTANBUL (AA) - İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin, önceki ve bugün itibarıyla alış, satış fiyatları şöyle: PAZARTESİ SALI Alış Satış Alış Satış ABD Doları 6,0900 6,0910 5,9940 5,9950 Avro...
14 Mayıs 2019 Salı 17:11