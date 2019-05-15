İSTANBUL (AA) - İstanbul ve Ankara'da dolar, avro ve sterlinin alış-satış fiyatları, saat 12.00 itibarıyla şöyle:İSTANBULALIŞSATIŞABD Doları6,06206,0630Avro6,80206,8030Sterlin7,80307,8430 ANKARA ABD Doları6,02006,0900Avro6,74506,8250Sterlin7,70107,8740
Döviz kurları
İSTANBUL (AA) - İstanbul ve Ankara'da dolar, avro ve sterlinin alış-satış fiyatları, saat 12.00 itibarıyla şöyle: İSTANBULALIŞSATIŞABD Doları6,06206,0630Avro6,80206,8030Sterlin7,80307,8430 ANKARA ABD Doları6,02006,0900Avro6,74506,8250Sterlin7,70107,8740
15 Mayıs 2019 Çarşamba 12:02