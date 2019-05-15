İSTANBUL (AA) - İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin, önceki ve bugün itibarıyla alış, satış fiyatları şöyle:SALI ÇARŞAMBA Alış Satış Alış SatışABD Doları 5,99405,99506,02706,0280Avro 6,72606,72706,74506,7460Sterlin 7,72607,76507,70907,7490İsviçre Frangı 5,93305,96305,95705,9870ANKARA ABD Doları 5,97006,03005,99006,0550Avro 6,68506,75506,70006,7700Sterlin 7,66807,82407,65507,8160
Döviz kurları
İSTANBUL (AA) - İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin, önceki ve bugün itibarıyla alış, satış fiyatları şöyle: SALI ÇARŞAMBA Alış Satış Alış SatışABD Doları 5,99405,99506,02706,0280Avro 6,72606,72706,74506,7460Sterlin...
15 Mayıs 2019 Çarşamba 17:09