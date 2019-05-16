İSTANBUL (AA) - İstanbul ve Ankara'da dolar, avro ve sterlinin alış-satış fiyatları saat 09.30 itibarıyla şöyle:İSTANBUL ALIŞ SATIŞ ABD Doları 6,0280 6,0290 Avro 6,7680 6,7690 Sterlin 7,7190 7,7580 ANKARA ABD Doları 6,0000 6,0600 Avro 6,7200 6,7900 Sterlin 7,6590 7,8200
Döviz kurları
İSTANBUL (AA) - İstanbul ve Ankara'da dolar, avro ve sterlinin alış-satış fiyatları saat 09.30 itibarıyla şöyle: İSTANBUL ALIŞ SATIŞ ABD Doları 6,0280 6,0290 Avro 6,7680 6,7690 Sterlin 7,7190 7,7580 ANKARA ABD Doları 6,0000 6,0600 Avro...
16 Mayıs 2019 Perşembe 09:33