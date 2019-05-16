İSTANBUL (AA) - İstanbul ve Ankara'da dolar, avro ve sterlinin alış-satış fiyatları, saat 12.00 itibarıyla şöyle:İSTANBULALIŞSATIŞABD Doları6,00406,0050Avro6,74906,7500Sterlin7,68907,7280 ANKARA ABD Doları5,97506,0350Avro6,69506,7650Sterlin7,62707,7880
Döviz kurları
İSTANBUL (AA) - İstanbul ve Ankara'da dolar, avro ve sterlinin alış-satış fiyatları, saat 12.00 itibarıyla şöyle: İSTANBULALIŞSATIŞABD Doları6,00406,0050Avro6,74906,7500Sterlin7,68907,7280 ANKARA ABD Doları5,97506,0350Avro6,69506,7650Sterlin7,62707,7880
16 Mayıs 2019 Perşembe 12:03