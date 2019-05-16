İSTANBUL (AA) - İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin, önceki ve bugün itibarıyla alış, satış fiyatları şöyle:ÇARŞAMBA PERŞEMBE Alış Satış Alış Satış ABD Doları 6,0270 6,0280 6,0180 6,0190 Avro 6,7450 6,7460 6,7440 6,7450 Sterlin 7,7090 7,7490 7,6810 7,7190 İsviçre Frangı 5,9570 5,9870 5,9430 5,9730 ANKARA ABD Doları 5,9900 6,0550 5,9900 6,0500 Avro 6,7000 6,7700 6,7000 6,7700 Sterlin 7,6550 7,8160 7,6170 7,7660
Döviz kurları
İSTANBUL (AA) - İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin, önceki ve bugün itibarıyla alış, satış fiyatları şöyle: ÇARŞAMBA PERŞEMBE Alış Satış Alış Satış ABD Doları 6,0270 6,0280 6,0180 6,0190...
16 Mayıs 2019 Perşembe 17:04