İSTANBUL (AA) - İstanbul ve Ankara'da dolar, avro ve sterlinin alış-satış fiyatları saat 09.30 itibarıyla şöyle:İSTANBUL ALIŞ SATIŞ ABD Doları 6,0780 6,0790 Avro 6,7990 6,8000 Sterlin 7,7510 7,7900 ANKARA ABD Doları 6,0250 6,0950 Avro 6,7250 6,8050 Sterlin 7,6500 7,8220
Döviz kurları
İSTANBUL (AA) - İstanbul ve Ankara'da dolar, avro ve sterlinin alış-satış fiyatları saat 09.30 itibarıyla şöyle: İSTANBUL ALIŞ SATIŞ ABD Doları 6,0780 6,0790 Avro 6,7990 6,8000 Sterlin 7,7510 7,7900 ANKARA ABD Doları 6,0250 6,0950 Avro...
17 Mayıs 2019 Cuma 09:31