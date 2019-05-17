İSTANBUL (AA) - İstanbul ve Ankara'da dolar, avro ve sterlinin alış-satış fiyatları, saat 12.00 itibarıyla şöyle:İSTANBULALIŞSATIŞABD Doları6,06206,0630Avro6,77806,7790Sterlin7,71307,7510 ANKARA ABD Doları6,01506,0750Avro6,71506,7850Sterlin7,62407,7850
Döviz kurları
İSTANBUL (AA) - İstanbul ve Ankara'da dolar, avro ve sterlinin alış-satış fiyatları, saat 12.00 itibarıyla şöyle: İSTANBULALIŞSATIŞABD Doları6,06206,0630Avro6,77806,7790Sterlin7,71307,7510 ANKARA ABD Doları6,01506,0750Avro6,71506,7850Sterlin7,62407,7850
17 Mayıs 2019 Cuma 12:01