İSTANBUL (AA) - İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin, önceki ve bugün itibarıyla alış, satış fiyatları şöyle:PERŞEMBE CUMA Alış Satış Alış Satış ABD Doları 6,0180 6,0190 6,0460 6,0470 Avro 6,7440 6,7450 6,7610 6,7620 Sterlin 7,6810 7,7190 7,6590 7,6980 İsviçre Frangı 5,9430 5,9730 5,9430 5,9730 ANKARA ABD Doları 5,9900 6,0500 6,0050 6,0650 Avro 6,7000 6,7700 6,7000 6,7700 Sterlin 7,6170 7,7660 7,6240 7,7850
Döviz kurları
İSTANBUL (AA) - İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin, önceki ve bugün itibarıyla alış, satış fiyatları şöyle: PERŞEMBE CUMA Alış Satış Alış Satış ABD Doları 6,0180 6,0190 6,0460 6,0470 Avro...
17 Mayıs 2019 Cuma 17:01