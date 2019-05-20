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Döviz kurları

İSTANBUL (AA) - İstanbul ve Ankara'da dolar, avro ve sterlinin alış-satış fiyatları saat 09.30 itibarıyla şöyle: İSTANBUL ALIŞ SATIŞ ABD Doları 6,0740 6,0750 Avro 6,7790 6,7800 Sterlin 7,7120 7,7510 ANKARA ABD Doları 6,0350 6,0950 Avro...

Döviz kurları
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İSTANBUL (AA) - İstanbul ve Ankara'da dolar, avro ve sterlinin alış-satış fiyatları saat 09.30 itibarıyla şöyle:

İSTANBUL ALIŞ SATIŞ ABD Doları 6,0740 6,0750 Avro 6,7790 6,7800 Sterlin 7,7120 7,7510 ANKARA ABD Doları 6,0350 6,0950 Avro 6,7250 6,7950 Sterlin 7,6340 7,7880
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