İSTANBUL (AA) - İstanbul ve Ankara'da dolar, avro ve sterlinin alış-satış fiyatları saat 09.30 itibarıyla şöyle:İSTANBUL ALIŞ SATIŞ ABD Doları 6,0740 6,0750 Avro 6,7790 6,7800 Sterlin 7,7120 7,7510 ANKARA ABD Doları 6,0350 6,0950 Avro 6,7250 6,7950 Sterlin 7,6340 7,7880
Döviz kurları
İSTANBUL (AA) - İstanbul ve Ankara'da dolar, avro ve sterlinin alış-satış fiyatları saat 09.30 itibarıyla şöyle: İSTANBUL ALIŞ SATIŞ ABD Doları 6,0740 6,0750 Avro 6,7790 6,7800 Sterlin 7,7120 7,7510 ANKARA ABD Doları 6,0350 6,0950 Avro...
20 Mayıs 2019 Pazartesi 09:31