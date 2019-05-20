İSTANBUL (AA) - İstanbul ve Ankara'da dolar, avro ve sterlinin alış-satış fiyatları, saat 12.00 itibarıyla şöyle:İSTANBULALIŞSATIŞABD Doları6,05906,0600Avro6,76406,7650Sterlin7,69907,7380 ANKARA ABD Doları6,02506,0850Avro6,72006,7900Sterlin7,63207,7870
Döviz kurları
İSTANBUL (AA) - İstanbul ve Ankara'da dolar, avro ve sterlinin alış-satış fiyatları, saat 12.00 itibarıyla şöyle: İSTANBULALIŞSATIŞABD Doları6,05906,0600Avro6,76406,7650Sterlin7,69907,7380 ANKARA ABD Doları6,02506,0850Avro6,72006,7900Sterlin7,63207,7870
20 Mayıs 2019 Pazartesi 12:01