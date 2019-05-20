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Döviz kurları

İSTANBUL (AA) - İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin, cuma günkü ve bugün itibarıyla alış, satış fiyatları şöyle: CUMA PAZARTESİ Alış Satış Alış Satış ABD Doları 6,0460 6,0470 6,0220 6,0230...

Döviz kurları
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İSTANBUL (AA) - İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin, cuma günkü ve bugün itibarıyla alış, satış fiyatları şöyle:

CUMA PAZARTESİ Alış Satış Alış Satış ABD Doları 6,0460 6,0470 6,0220 6,0230 Avro 6,7610 6,7620 6,7260 6,7270 Sterlin 7,6590 7,6980 7,6420 7,6800 İsviçre Frangı 5,9430 5,9730 5,9520 5,9820 ANKARA ABD Doları 6,0050 6,0650 6,0000 6,0600 Avro 6,7000 6,7700 6,6850 6,7550 Sterlin 7,6240 7,7850 7,5800 7,7340
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