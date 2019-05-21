İSTANBUL (AA) - İstanbul ve Ankara'da dolar, avro ve sterlinin alış-satış fiyatları saat 09.30 itibarıyla şöyle:İSTANBUL ALIŞ SATIŞ ABD Doları 6,0340 6,0350 Avro 6,7300 6,7310 Sterlin 7,6490 7,6870 ANKARA ABD Doları 5,9950 6,0550 Avro 6,6800 6,7500 Sterlin 7,5900 7,7430
Döviz kurları
İSTANBUL (AA) - İstanbul ve Ankara'da dolar, avro ve sterlinin alış-satış fiyatları saat 09.30 itibarıyla şöyle: İSTANBUL ALIŞ SATIŞ ABD Doları 6,0340 6,0350 Avro 6,7300 6,7310 Sterlin 7,6490 7,6870 ANKARA ABD Doları 5,9950 6,0550 Avro...
21 Mayıs 2019 Salı 09:31