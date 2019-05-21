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Döviz kurları

İSTANBUL (AA) - İstanbul ve Ankara'da dolar, avro ve sterlinin alış-satış fiyatları saat 09.30 itibarıyla şöyle: İSTANBUL ALIŞ SATIŞ ABD Doları 6,0340 6,0350 Avro 6,7300 6,7310 Sterlin 7,6490 7,6870 ANKARA ABD Doları 5,9950 6,0550 Avro...

Döviz kurları
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İSTANBUL (AA) - İstanbul ve Ankara'da dolar, avro ve sterlinin alış-satış fiyatları saat 09.30 itibarıyla şöyle:

İSTANBUL ALIŞ SATIŞ ABD Doları 6,0340 6,0350 Avro 6,7300 6,7310 Sterlin 7,6490 7,6870 ANKARA ABD Doları 5,9950 6,0550 Avro 6,6800 6,7500 Sterlin 7,5900 7,7430
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