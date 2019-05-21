İSTANBUL (AA) - İstanbul ve Ankara'da dolar, avro ve sterlinin alış-satış fiyatları, saat 12.00 itibarıyla şöyle:İSTANBULALIŞSATIŞABD Doları6,06206,0630Avro6,76206,7630Sterlin7,67007,7090 ANKARA ABD Doları6,02506,0850Avro6,71506,7850Sterlin7,58707,7580
Döviz kurları
İSTANBUL (AA) - İstanbul ve Ankara'da dolar, avro ve sterlinin alış-satış fiyatları, saat 12.00 itibarıyla şöyle: İSTANBULALIŞSATIŞABD Doları6,06206,0630Avro6,76206,7630Sterlin7,67007,7090 ANKARA ABD Doları6,02506,0850Avro6,71506,7850Sterlin7,58707,7580
21 Mayıs 2019 Salı 12:01