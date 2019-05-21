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Döviz kurları

İSTANBUL (AA) - İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin, önceki ve bugün itibarıyla alış, satış fiyatları şöyle : PAZARTESİ SALI Alış Satış Alış Satış ABD Doları 6,0220 6,0230 6,0620 6,0630 Avro...

Döviz kurları
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İSTANBUL (AA) - İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin, önceki ve bugün itibarıyla alış, satış fiyatları şöyle :

PAZARTESİ SALI Alış Satış Alış Satış ABD Doları 6,0220 6,0230 6,0620 6,0630 Avro 6,7260 6,7270 6,7660 6,7670 Sterlin 7,6420 7,6800 7,6910 7,7290 İsviçre Frangı 5,9520 5,9820 5,9770 6,0070 ANKARA ABD Doları 6,0000 6,0600 6,0350 6,0950 Avro 6,6850 6,7550 6,7200 6,7900 Sterlin 7,5800 7,7340 7,6130 7,7850


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