İSTANBUL (AA) - İstanbul ve Ankara'da dolar, avro ve sterlinin alış-satış fiyatları, saat 12.00 itibarıyla şöyle:İSTANBULALIŞSATIŞABD Doları6,09006,0910Avro6,80006,8010Sterlin7,68007,7190 ANKARA ABD Doları6,04006,1000Avro6,74006,8100Sterlin7,60007,7600
Döviz kurları
İSTANBUL (AA) - İstanbul ve Ankara'da dolar, avro ve sterlinin alış-satış fiyatları, saat 12.00 itibarıyla şöyle: İSTANBULALIŞSATIŞABD Doları6,09006,0910Avro6,80006,8010Sterlin7,68007,7190 ANKARA ABD Doları6,04006,1000Avro6,74006,8100Sterlin7,60007,7600
22 Mayıs 2019 Çarşamba 12:02