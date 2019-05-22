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Döviz kurları

İSTANBUL (AA) - İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin, önceki ve bugün itibarıyla alış, satış fiyatları şöyle: SALI ÇARŞAMBA Alış Satış Alış Satış ABD Doları 6,0620 6,0630 6,0970 6,0980 Avro...

Döviz kurları
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İSTANBUL (AA) - İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin, önceki ve bugün itibarıyla alış, satış fiyatları şöyle:

SALI ÇARŞAMBA Alış Satış Alış Satış ABD Doları 6,0620 6,0630 6,0970 6,0980 Avro 6,7660 6,7670 6,8100 6,8110 Sterlin 7,6910 7,7290 7,6800 7,7190 İsviçre Frangı 5,9770 6,0070 6,0260 6,0570 ANKARA ABD Doları 6,0350 6,0950 6,0650 6,1250 Avro 6,7200 6,7900 6,7600 6,8300 Sterlin 7,6130 7,7850 7,6190 7,7790
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