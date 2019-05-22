İSTANBUL (AA) - İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin, önceki ve bugün itibarıyla alış, satış fiyatları şöyle:SALI ÇARŞAMBA Alış Satış Alış Satış ABD Doları 6,0620 6,0630 6,0970 6,0980 Avro 6,7660 6,7670 6,8100 6,8110 Sterlin 7,6910 7,7290 7,6800 7,7190 İsviçre Frangı 5,9770 6,0070 6,0260 6,0570 ANKARA ABD Doları 6,0350 6,0950 6,0650 6,1250 Avro 6,7200 6,7900 6,7600 6,8300 Sterlin 7,6130 7,7850 7,6190 7,7790
Döviz kurları
İSTANBUL (AA) - İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin, önceki ve bugün itibarıyla alış, satış fiyatları şöyle: SALI ÇARŞAMBA Alış Satış Alış Satış ABD Doları 6,0620 6,0630 6,0970 6,0980 Avro...
22 Mayıs 2019 Çarşamba 17:01