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Döviz kurları

İSTANBUL (AA) - İstanbul ve Ankara'da dolar, avro ve sterlinin alış-satış fiyatları saat 09.30 itibarıyla şöyle: İSTANBUL ALIŞ SATIŞ ABD Doları 6,1460 6,1470 Avro 6,8690 6,8700 Sterlin 7,7480 7,7870 ANKARA ABD Doları 6,1000 6,1600 Avro...

Döviz kurları
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İSTANBUL (AA) - İstanbul ve Ankara'da dolar, avro ve sterlinin alış-satış fiyatları saat 09.30 itibarıyla şöyle:

İSTANBUL ALIŞ SATIŞ ABD Doları 6,1460 6,1470 Avro 6,8690 6,8700 Sterlin 7,7480 7,7870 ANKARA ABD Doları 6,1000 6,1600 Avro 6,7950 6,8650 Sterlin 7,6360 7,8080
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