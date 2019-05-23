İSTANBUL (AA) - İstanbul ve Ankara'da dolar, avro ve sterlinin alış-satış fiyatları, saat 12.00 itibarıyla şöyle:İSTANBULALIŞSATIŞABD Doları6,13506,1360Avro6,85006,8510Sterlin7,71807,7570 ANKARA ABD Doları6,10006,1650Avro6,78506,8600Sterlin7,64607,8060
Döviz kurları
İSTANBUL (AA) - İstanbul ve Ankara'da dolar, avro ve sterlinin alış-satış fiyatları, saat 12.00 itibarıyla şöyle: İSTANBULALIŞSATIŞABD Doları6,13506,1360Avro6,85006,8510Sterlin7,71807,7570 ANKARA ABD Doları6,10006,1650Avro6,78506,8600Sterlin7,64607,8060
23 Mayıs 2019 Perşembe 12:05